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عبد الملك الحوثي: العدو قتل الاطفال والنساء ودمر المصالح العامة واستهدف صنعاء

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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