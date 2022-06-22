شاهد.. هكذا نظام آل خليفة يتجسس على الشعب البحريني

العالم - أبناء الديرة

وقال القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد في حديث لبرنامج "ابناء الديرة" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن نظام البحرين ارتكب خطيئة كبرى عندما ما قام باسقاط الجنسيات عن المواطنين الاصلين البحرينيين حتى وصلت عنجهيتهم باسقاط جنسية الشيخ عيسى القاسم الاب الروحي للشعب البحريني، موكدا على ان الشيخ عيسى القاسم اعاد له نظام آل خليفة او لم يعدها يبقى هو البحرين.

وإعتبر الشيخ حداد اقامة صلاة الجمعة بعد ستة سنوات في جامع الامام الصادق عليه السلام في قرية الدراز وسط هتافات ضد اميركا والكيان الغاصب، بإنها اكبر دليل لإنتصار ارادة الشعب على سيف الظلم، موكدا ان الشعب البحريني قلب وقالب ضد التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ومناصرا للقضة الفلسطينية.

ورفض الشيخ حداد ادعاءات نظام البحرين حول فتح البحرين وتاريخها المزيف الذي يتغنى به نظام آل خليفة، يحث يدعى آل خليفة انه فتح البحرين وجعل منها دولة ذات كيان وسيادة، وأكد الشيخ حداد بان نظام آل خليفة طمس معالم وهوية الشعب البحريني.

في سياق آخر قال شيخ حداد، إن العائلة الحاكمة في البحرين تنهب ثروات الشعب البحريني وتدعى ان البحرين يعاني من أزمة اقتصادية، ومجبر على الاقتراض من البنك الدولي.

وأكد الشيخ حداد، أن تجسس نظام آل خليفة على الشعب البحريني بعد التطبيع مع الكيان النحتل اصبح مكثف وبشكل علني.