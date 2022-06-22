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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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عبد الملك الحوثي: من ابرز ما عزز الاستقرار الامني هو تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية
عبد الملك الحوثي: لابد ان نتصدى للحرب الناعمة بكل اشكالها
عبد الملك الحوثي: يجب ان نكون على مستوى واقعنا العام في نشاط مستمر
عبد الملك الحوثي: نعمل على معالجة الاشكالات وجوانب القصور بشكل عملي
عبد الملك الحوثي: لابد ان نكون على درجة عالية من الوعي تجاه مؤامرات الاعداء وانشطتهم
عبد الملك الحوثي: شعبنا مستهدف في انتمائة الايماني وهويته وضرب روحه المعنوية
عبد الملك الحوثي: الجانب الكبير من الحرب الناعمة يستهدف العنصر المعنوي في قوة الشعب
عبد الملك الحوثي: شعبنا عظيم وحر ومستقل وليس فريسة سهلة
عبد الملك الحوثي: كان الافضل للاعداء ان يكفوا عن العدوان الظالم الذي لامبرر وضرورة له وهو عدوان عبثي
عبد الملك الحوثي: شعبنا عبر مراحل صعبة وتحديات كبيرة
عبد الملك الحوثي: لابد ان نتصدى للحرب الناعمة بكل اشكالها
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش
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