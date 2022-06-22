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تونس: دعوات للانسحاب من مناورات "الأسد الإفريقي"

تونس: دعوات للانسحاب من مناورات
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا الحزب الجمهوري إلى انسحاب تونس فورا من مناورات "الأسد الإفريقي 2022"، مطالبا الجهات الرسمية بتقديم كشف مفصل إلى الشعب التونسي عن خلفيات المشاركة فيها.

العالم – أفريقيا

وبحسب "الخبر"، أصدر الحزب التونسي بيانا، أمس الثلاثاء، إثر الإعلان عن انطلاق مناورات عسكرية تقام في المغرب تحت اسم "الأسد الإفريقي 2022" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة جيش الاحتلال الصهيوني.

وأدان الجمهوري بشدة "انخراط منظومة 25 جويلية، في مسار التطبيع على أكثر من صعيد"، محملا "رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن انتهاج سياسة تضرب في العمق الثوابت الوطنية للشعب التونسي ودولته المنحازة إلى قضايا التحرر الفلسطيني والانعتاق من نير الاحتلال".

ويشارك الجيش التونسي للمرة الثانية على التوالي في التمرينات العسكرية "الأسد الإفريقي 22"، التي انطلقت في كل من المغرب وغانا والسنغال، بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

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