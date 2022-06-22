في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي ..ابن سلمان يصل إلى تركيا

العالم- السعودية

وغادر ابن سلمان، ظهر اليوم الأربعاء، الأردن متوجها إلى تركيا ثالث محطة له في جولته الخارجية.

وكان ولي العهد بدأ جولته مساء الاثنين، والتي تشمل مصر والأردن ويختتمها بتركيا.

ومن المقرر أن يعقد الأمير بن سلمان مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن تتضمن المحادثات بين الجانبين إعادة إحياء العلاقات بين البلدين وتحقيق تطبيع كامل واستعادة فترة ما قبل أزمة خاشقجي.

وتأتي الزيارة بعد ما يقرب من 4 سنوات على مقتل الإعلامي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.



وإذا عدنا إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس والمسؤولون الأتراك الذين تعهدوا بتقديم المسؤولين إلى العدالة، وإلقاء الرئيس أردوغان اللوم على أعلى مستويات القيادة السعودية لتورطهم في عملية القتل.

وكان الفصل الأول من المصالحة حصل في نهاية أبريل عندما زار أردوغان السعودية حيث بحث مع ولي العهد في سبل "تطوير" العلاقات بين البلدين.



وقبل ثلاثة أسابيع على ذلك، كان القضاء التركي قرر حفظ قضية اغتيال خاشقجي كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست وأحالت انقرة هذا الملف على السلطات السعودية ما فتح المجال أمام تقارب مع الرياض.