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طالبان تخصص "مليار أفغاني" لضحايا الزلزال

طالبان تخصص
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن محمد حسن أخوند، رئيس الوزراء في حكومة طالبان، تخصيص مليار أفغاني (عملة أفغانستان) لدعم أسر ضحايا الزلزال في إقليمي باكتيكا وخوست.

العالم- أسيا و الباسفيك

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن، لجنة مؤلفة من كبار المسؤولين ستقوم بزيارة تفقدية للمناطق المتضررة جراء الزلزال، والتحقق من أوضاع أسر الضحايا وستبدأ قريبا عملية توزيع المساعدات.

وبحسب الوكالة الأفغانية تشير أحدث الإحصاءات عن ضحايا الزلزال الكارثي والمميت في المناطق الجنوبية الشرقية من أفغانستان -لا سيما باكتيكا وخوست- إلى ارتفاع عدد القتلى.

وأعلن مولوي شرف الدين مسلم، نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث، مقتل ألف شخص وأصيب ألف وخمسمأئة آخرين في زلزال وقع الليلة الماضية في عدة محافظات.

وأوضح أن أفغانستان ستستغل كل مواردها لمساعدة العائلات والمتضررين في هذه الكارثة الطبيعية.

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