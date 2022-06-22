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مصادر أمنية عراقية: هجوم صاروخي يستهدف شركة "دانة غاز" الإماراتية العاملة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية شمالي البلاد

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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