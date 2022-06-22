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الإسبانيون يشكون غلاء الأسعار بعد الأزمة مع الجزائر

الإسبانيون يشكون غلاء الأسعار بعد الأزمة مع الجزائر
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تحدثت النائب الأول للرئيس ووزير الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي الاسباني، نادية كالفينو، عن عواقب الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر.

العالم - افريقيا

وبحسب "النهار"، أعربت عن أسفها من تبعات الازمة مع الجزائر، متهمة رئيس الوزراء الاسباني بالتسبب في ذلك. قائلة إنه يجد دائمًا طريقة لجعل الأمور أسوأ.

وأضافت تحدثت النائب الأول للرئيس ووزير الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي الاسباني، نادية كالفينو “الآن. بلدنا تعاني من ارتفاع مقلق في الأسعار بسبب الأزمة مع الجزائر”.

وأضافت ذات المتحدثة “الجزائر عميل موثوق لدينا. على حكومتنا إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا “.

وتابعة نادية كالفينو “الجزائر ليست عميلنا فقط. إنها مورد الغاز لدينا. لكن الأزمة رعت الأسعار بشكل لافت حتى البطيخ ارتفعت أسعاره جدا”.

واختتمت موجهة رسالة لبيدرو سانشيز “المشكلة ليست فيما يحدث في العالم. أنتم الثقل الكبير وغادروا في أسرع وقت ممكن لصالح إسبانيا “.

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الإسبانيون يشكون غلاء الأسعار بعد الأزمة مع الجزائر

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