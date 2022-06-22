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استهداف شركة "دانة غاز" شمالي العراق

استهداف شركة
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاربعاء، باستهدف شركة "دانة غاز" الاماراتية العاملة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

العالم - العراق

وحسب "السومرية نيوز" قال المصدر ، إن "قذائف هاون مجهولة المصدر استهدفت شركة دانة غاز الواقعة قضاء جمجمال شمالي العراق".

وأضاف، أن "العمل توقف داخل شركة دانة غاز، وخرج منها جميع المهندسين؛ تحسبا من وقوع اي طارئ".

ووقع منطقة كردستان العراق مع شركة دانة غاز اتفاقاً، عام 2007، حيث منحت هذه الاتفاقية حقوقاً حصرية للشركة لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في المنطقة.

وتمتلك دانة غاز حصصا في كردستان العراق من خلال مساهمتها بنسبة 35% في شركة بيرل بتروليوم المحدودة، بالاشتراك مع شركة نفط الهلال التي تمتلك حصة بنسبة 35% هي الأخرى، وشركة أو إم في التي تمتلك فيها حصة بنسبة 10%، وشركة إم أو إل التي تمتلك حصة بنسبة 10%.

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