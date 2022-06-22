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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر أمنية عراقية: هجوم صاروخي يستهدف شركة "دانة غاز" الإماراتية العاملة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية شمالي البلاد
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في أفغانستان: الأمم المتحدة لا قدرة لديها على إخراج العالقين من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر
عبد الملك الحوثي: من ابرز ما عزز الاستقرار الامني هو تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية
عبد الملك الحوثي: لابد ان نتصدى للحرب الناعمة بكل اشكالها
عبد الملك الحوثي: يجب ان نكون على مستوى واقعنا العام في نشاط مستمر
عبد الملك الحوثي: نعمل على معالجة الاشكالات وجوانب القصور بشكل عملي
عبد الملك الحوثي: لابد ان نكون على درجة عالية من الوعي تجاه مؤامرات الاعداء وانشطتهم
عبد الملك الحوثي: شعبنا مستهدف في انتمائة الايماني وهويته وضرب روحه المعنوية
عبد الملك الحوثي: الجانب الكبير من الحرب الناعمة يستهدف العنصر المعنوي في قوة الشعب
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-06-2022
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الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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