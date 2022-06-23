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العراق.. لا إحصائية دقيقة بعدد النواب البدلاء واعتذر بعضهم

العراق.. لا إحصائية دقيقة بعدد النواب البدلاء واعتذر بعضهم
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المرشحين البدلاء لعضوية مجلس النواب عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

العالم - العراق

وقال عضو اللجنة سالم العنبكي: "لا يوجد حتى الآن إحصائية دقيقة بعدد النواب الذين سيؤدون اليمين الدستورية يوم الخميس لأن بعضهم اعتذر".

وأضاف ان "أساس الدعوة لعقد جلسة استثنائية جاء لأداء اليمين الدستورية للنواب الجدد ولم يتم التطرق حتى الآن الى أي ملفات أخرى قد تطرح خلال الجلسة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد دعا الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الخميس، دون بيان أسبابها لاسيما وانها تعقد خلال العطلة التشريعية، لكن النائب عن كتلة دولة القانون محمد الصيهود، كشف، في وقت سابق بان "الإطار التنسيقي تقدم بطلب من 50 توقيعاً الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية طارئة لترديد القسم للنواب الجدد".

وتوقع عضو تحالف قوى الدولة الوطنية، سعد اللامي، اضافة 44 مقعداً برلمانيا الى الاطار التنسيقي من مقاعد البدلاء عن الكتلة الصدرية.

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