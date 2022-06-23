استمرار الاضراب الشامل في مدارس الكيان "الاسرائيلي"

العالم - الاحتلال

وقالت النقابة بحسب موقع "مكان" العبري ان الإجراءات النقابية ستستمر حتى تلقيها حلولا عملية من وزارة المالية.

وناشدت النقابة وزير مالية الاحتلال افيغدور ليبرمان الى خوض مفاوضات جدية معها اعتبارا من يوم الخميس.

وأضافت رئيسة النقابة يافا بن دافيد أن الاتصالات مع وزارة المالية مستمرة منذ 6 اشهر وانها لم تتلق أي اقتراح جدي وعملي خلال هذه الفترة.

ونددت بن دافيد بنية الوزارة تفعيل مخيمات صيفية للطلاب حتى قبل انتهاء العام الدراسي الحالي قائلة ان المالية تصب بذلك الزيت على النار وتفاقم الأزمة وتحث المعلمين والمعلمات الى ترك المهنة والبحث عن فرص عمل خارج الجهاز التعليمي مما سيحدث ازمه أخرى في المستقبل.

وتوجهت بن دافيد الى وزير المالية ليبرمان بطلب الاجتماع معه ومع وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون شخصيا لحلحلة الأزمة .