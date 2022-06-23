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إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا السورية

إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا السورية
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن شخصين أصيبا بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة قرب دوار الدلة في مدينة درعا جنوب البلاد.

العالم-سوريا

جاء ذلك حسبما أفادت "سانا" مساء أمس الأربعاء، عبر صفحتها على تويتر، دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما ذكر شهود عيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.

وفي السياق، أعلنت وحدات الهندسة في الجيش السوري، أن "وحداتها فجرت عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون عند دوار الجمل ببلدة المزيريب بريف درعا الغربي".

وذكر مصدر ميداني من الجهات المختصة، أن "وحدات الهندسة في الجيش السوري وبعد تلقي بلاغ من أهالي بلدة المزيريب بوجود عبوتين ناسفتين مزروعتين قرب دوار الجمل قامت بالتعامل معهما وتفجيرهما".

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