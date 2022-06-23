شاهد.. ماذا يفعل هاجس الرد الايراني داخل كيان الاحتلال؟

خاص بالعالم

وقال ابوعواد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك مخاوف من ان الخلافات الداخلية في كيان الاحتلال ستؤدي الى عدم القدرة على مواجهة ايران وان تبجحه القيام بعمليات اغتيالية سيكون مردوده سلبي على الامن الاسرائيلي، حيث يدور نقاش حاد داخل الكيان الاسرائيلي حول متى وأين سيكون الرد الايراني؟ ومتى ستشتعل الجبهات ضد الاحتلال؟ ولهذا يحاول الكيان الاسرائيلي قدر الامكان من خلال عمليات الاغتيال ان يبعد شبح الضربة الايرانية المقبلة، لكن الكل يجمع بان الاحتلال الذي يدعي بانه يتبع استراتيجية الاخبطوط لمعالجة المخاطر الامنية، انما هو لا يمتلك لا استراتيجية ولا حتى تكتيك بالتعاطي مع الملفات المختلفة بما فيها الملف النووي الايراني، لان هذه السياسة ستؤدي الى تقريب مواجهة يخشاها الاحتلال الاسرائيلي ولا يريدها ويعتقد انها ستكون قاسية ومؤلمة، خاصة بعد تأكيد المسؤولين الامنيين الصهاينة بان كيانهم لا يمتلك اصلاً حتى القدرة اللوجستية على مهاجمة العمق الايراني عسكرياً.