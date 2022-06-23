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العراق: لم نحصل على أي زيادة من السعودية بأعداد حجاجنا

العراق: لم نحصل على أي زيادة من السعودية بأعداد حجاجنا
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، انها لم تحصل لغاية الآن على أي زيادة بعدد الحجاج بشكل رسمي. 

العالم-العراق

وقالت الهيئة في بيان، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حصة العراق البالغة 15252 باقية لحد الآن ولم تحصل على أي زيادة بأعداد الحجاج من المملكة العربية السعودية بشكل رسمي".

واضافت، انها "أعلمت المواطنين الفائزين بالقرعة بمراجعة مكاتبها لتثبيت اسمائهم كإجراء احترازي في حالة الحصول على الزيادة لضيق الوقت من اجل إكمال اجرائاتهم بالسرعة الممكنة"، لافتة الى انه "في حال وجود (فيز) الحج من السفارة السعودية التي تمنحها للشخصيات السياسية كمقاعد (مجاملة) هي خارج حصة العراق وليست تحت مظلتها".

وأبدت الهيئة، "استعدادها التام لإستيعاب أي عدد تمنحه السلطات السعودية كزيادة على حصة الحجاج الحالية، وانها ستوفر جميع الخدمات اللازمة من سكن ونقل واطعام في وقت قياسي ومناسب".

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العراق: لم نحصل على أي زيادة من السعودية بأعداد حجاجنا

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