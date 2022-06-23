شاهد.. تقرير 4 وزراء حکومة طالبان حول زلزال افغانستان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن اربع وزراء حکومة طالبان زاروا ولاية بكتيكا ان الزلزال أدی الى تدمير مئات المنازل، وان عدد الضحايا مرشح للازدياد، نظراً لوجود اجساد وجرحی تحت الانقاض.

وأکد مراسل قناة العالم ان الامطار الغزيرة التي هطلت بعد الزلزال، زادت من سوء حالة الانقاض، فالبيوت في بكتيكا تبنی من طين.

وأشار مراسل قناة العالم الی وصول طائرتان من المساعدات الانسانية من الجمهورية الاسلامية وطائرة مساعدات اخری من قطر وايضاً شحنة مساعدات من الحدود الارضية الباکستانية.

وأضاف ان الامم المتحدة قامت بدورها بتقديم خيم لايواء الجرحی والمشردين من الزلزال.