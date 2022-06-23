الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. تقرير 4 وزراء حکومة طالبان حول زلزال افغانستان

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الشرق الأفغاني أمس الى اكثر من ألف وخمسمئة قتيل، وألفي جريح، وما زال هناك آخرون في عداد المفقودين.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن اربع وزراء حکومة طالبان زاروا ولاية بكتيكا ان الزلزال أدی الى تدمير مئات المنازل، وان عدد الضحايا مرشح للازدياد، نظراً لوجود اجساد وجرحی تحت الانقاض.

وأکد مراسل قناة العالم ان الامطار الغزيرة التي هطلت بعد الزلزال، زادت من سوء حالة الانقاض، فالبيوت في بكتيكا تبنی من طين.

وأشار مراسل قناة العالم الی وصول طائرتان من المساعدات الانسانية من الجمهورية الاسلامية وطائرة مساعدات اخری من قطر وايضاً شحنة مساعدات من الحدود الارضية الباکستانية.

وأضاف ان الامم المتحدة قامت بدورها بتقديم خيم لايواء الجرحی والمشردين من الزلزال.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني: نقف في هذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الصبور

أمير عبداللهيان يعزي شعب أفغانستان بحادث الزلزال

بالفيديو.. مراسل العالم يستعرض حال المتضررين من زلزال افغانستان

مراسل العالم يكشف اخر تفاصيل الزلزال المدمر الذي ضرب افغانستان

زلزال افغانستان المدمر يزيد من أزمتها الاقتصادية الحادة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجمهورية يتفقد مجمع البتروكيمياويات في شمال شرق البلاد

السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر

نكسة جديدة للسعودية في لبنان.. وميقاتي الخيار الأبرز

نيوزيلندا.. رجل يصيب 4 أشخاص طعنا بسكين في مدينة أوكلاند

السيد نصر الله يستقبل هنية: تأكيد على تعاون كل أجزاء محور المقاومة

العراق.. 4 جرحى من الحشد بانفجار عبوة ناسفة في بابل