رئيس الجمهورية يتفقد مجمع البتروكيمياويات في شمال شرق البلاد

العالم - ايران

ووصل رئيس الجمهورية صباح اليوم الخميس الى خراسان الشمالية في اطار زياراته الى مختلف المحافظات الايرانية.

واطلع اية الله رئيس خلال هذه الزيارة عن كثب على سير العمل في مجمع البتروكيمياويات في بجنورد واشاد بمساعي العمال في هذا المجمع الانتاجي واكد ان المساعي التي تبذلونها تسهم في ضمان الامن في البلاد وتعزيز قدراتها.

ويعد مجمع البتروكيمياويات في شرق بجنورد احد اكثر وحدات انتاج امونيا والسماد الكيماوي في المحافظة حيث يبلغ حجم انتاج السماد فيه 620 الف طن سنويا. وتم تدشين هذا المجمع قبل نحو ثلاثين عاما.

يذكر ان زيارة رئيس الجمهورية الى محافظة خراسان الشمالية تستغرق يوما واحدا وتهدف الى تفقد عدد من المشاريع العمرانية والخدماتية في المحافظة الى جانب الاجتماع مع ابناء المحافظة والاستماع الى طلباتهم ومشاكلهم.