الاستشارات النيابية مستمرة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية

العالم - لبنان

وفي بدء الاسشارات التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي أكد أن “المرحلة استثنائية ومن هذا المنطلق، لدينا مرشح هو الرئيس نجيب ميقاتي وهناك مرشح آخر، لكن بما أنه ليس هناك وضوح في المرحلة المستقبلية، لن أسمي أحدا”.

ومن ثم التقى عون تكتل “الاعتدال الوطني “، وباسم التكتل قال النائب وليد البعريني “سمينا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة”.

بينما سمت كتلة نواب “الكتائب اللبنانية” نواف سلام لتشكيل الحكومة، وقال النائب سامي الجميل “نحن لا نناور ونتمنى أن تتحمل كل الكتل مسؤولياتها، وتختار رئيس حكومة لديه نهج مختلف”.

من جهته، سمى التكتل “الوطني المستقل” الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال باسم التكتل النائب فريد الخازن ان “تسمية ميقاتي تمت بعد التشاور بين اعضاء التكتل”، ولفت الى ان “مصلحة البلد تفرض تشكيل حكومة بأسرع وقت وان الرئيس ميقاتي لديه الفرصة لذلك”.

وسمت كتلة “اللقاء الديمقراطي” نواف سلام لتشكيل الحكومة، وقال باسم اللقاء النائب تيمور جنبلاط “لن نشارك بالحكومة المقبلة”.

بدورها، سمت كتلة “جمعية المشاريع” نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

وتشير الترجيحات الى اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال في حديث له في وقت سابق إنه “لن يستبق الأمور بتبنيه حكومة سياسية أو غير سياسية”، وأشار الى ان “هذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين”.

وأوضح ميقاتي أنه “يتمنى أن يحصل التأليف في وقت سريع لافتا الى انه قد يطرح تعديلا لبعض الوزراء والحقائب ولكنه بشكل عام كان مرتاحاً في التعامل مع مكونات الحكومة الحالية”.

المنار