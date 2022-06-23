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فيديوغرافيك.. كارثة الزلزال المدمر في افغانستان

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

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فيديوغرافيك.. كارثة الزلزال المدمر في افغانستان