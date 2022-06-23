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أمير عبداللهيان: ندعو الطرف الآخر ليكون واقعيا لاحياء الاتفاق النووي

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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