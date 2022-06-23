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لافروف: موسكو وطهران ترفضان الغاء واشنطن للقانون الدولي وسياسة فرض العقوبات الأحادي على الدول المستقلة

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-06-2022

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