وصول المرشحين البدلاء عن النواب الصدريين المستقيلين إلى البرلمان

العالم-العراق

ومن المقرر أن يعقد البرلمان في وقت لاحق اليوم، جلسة استثنائية "يُرجّح" أن يتم خلالها أداء 73 مرشحا اليمين الدستورية كبدلاء عن أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين، فضلا عن بحث تشكيل الحكومة العراقية.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي، قررت عقد جلسة استثنائية للبرلمان، الخميس، من دون أن تكشف عن جدول أعمالها، فيما أكد برلمانيون أن الجلسة تأتي لحسم ملف البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم أخيراً بناء على توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أوامر رسمية بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، لتصبح مقاعدهم شاغرة، بانتظار تقديم بدلاء عنهم.

ووفقاً لبيان لرئاسة البرلمان، صدر، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين الماضي، فإنّ "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور العراقي، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 يونيو/حزيران في الساعة 11 صباحاً"، فيما لم يكشف عن تفاصيل وجدول أعمال الجلسة.