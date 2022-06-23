الدفاع الروسية تعلن تدمير 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية

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وتابع كوناشينكوف أن الخسائر في الكتيبة 34، من لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي هزمت بالقرب من قرية "ميرنايا دولينا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، قد بلغت في غضون يومين أكثر من 150 قتيلا ونحو 450 جريحا.

كذلك ففي كل من سرايا هذه الكتيبة، ما لا يزيد عن 15-20 جندي، تخلى طاقم القيادة من المبتدئين عن مرؤوسيهم وهجروا منطقة القتال.

أما في التقسيمات الفرعية للواء الميكانيكي رقم 30، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد تبقى أقل من 50% من الأفراد في منطقة قرية "كلينوفويه"، نتيجة لقصف القوات المسلحة الروسية، وتم إجلاء أكثر من 170 جندي وضابط من منطقة القتال، مصابين بجروح خطيرة.

كما تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، حيث دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية يوم أمس، 22 يونيو، في منطقة نيكولاييف زهاء 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد في حظائر المركبات القتالية، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع.

كما أصابت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكولاييف، و4 مناطق تمركز قيادات وأفراد ومعدات عسكرية في 18 منطقة.