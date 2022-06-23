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الصحة العراقية: الكوليرا تحت السيطرة وعلاجها بسيط ومتوفر

الصحة العراقية: الكوليرا تحت السيطرة وعلاجها بسيط ومتوفر
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية أنَّ مرض الكوليرا الذي تمَّ تسجيل إصابات به في عدد من المحافظات لاسيما الشمالية لا يزال تحت السيطرة، وطمأنت بتوفر الفحوصات والأدوية المطلوبة لعلاجه.

العالم-العراق

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي، في تصريح لـ الجريدة الرسمية، إنَّ “فريقاً من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع للوزارة زار المحافظات التي انتشرت فيها الكوليرا وقدم الدعم المطلوب لإسناد الدوائر الصحية في علاج الحالات”.

وأشار إلى أنَّ الموقف لا يزال تحت السيطرة، ولا داعي لإثارة الخوف والهلع بين المواطنين الذين يجب عليهم الالتزام بالتوصيات والإجراءات الوقائية.

من جانبه، طمأن اختصاصي الأوبئة والأمراض الانتقالية في مستشفى البصرة التعليمي الدكتور منذر جليل عبد العباس خلال حديثه لـ”الصباح”، من أنَّ الوفيات التي يسببها مرض الكوليرا قليلة، في ظل التطورات التي يشهدها الطب حالياً من توفير العلاجات البكتيرية والمضادات الحيوية والأملاح الفموية.

وأكد أنَّ علاج المرض بسيط للغاية، يتحقق عبر تعويض المريض السوائل المفقودة من الجسم، والمغذيات عن طريق الوريد في الحالات الأكثر استفحالاً.

وفي بابل، قالت مسؤول قسم الصحة العامة الدكتورة رفعت عباس عبود لـ”الصباح”: إنَّ “الفحص الخاص بتشخيص المرض يتواجد في المؤسسات الصحية، وهو معزز بالفحص التوكيدي في مختبر الصحة المركزي ببغداد”.

وأشارت إلى اعتماد الدائرة خطة لمعالجة الإسهال الوبائي باتباع البروتوكول العلاجي الذي يمكن من تحقيق نسب شفاء تفوق 80 بالمئة للمصابين به.

ولفتت إلى تهيئة الردهات العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية، علاوة على قيام الفرق الصحية بزيارات وجولات ميدانية للمناطق السكنية لتنفيذ مفردات خطة العمل الخاصة بالتحري المبكر عن الكوليرا.

ونبهت إلى أهمية دور الرقابة الصحية في متابعة الأسواق المحلية وتوجيه أصحاب المطاعم والكافتريات بمنع تقديم الخضراوات واعتماد المياه المعبأة ذات الاستخدام الواحد.

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