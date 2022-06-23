هل سيتمكن النواب الجدد في البرلمان العراقي من طبيعة تغيير التحالفات

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لانعقاد جلسة البرلمان لأداء النواب البدلاء اليمين الدستورية أشار السعيدي الى ان الشارع العراقي يرغب ان يرى النائب وهو يتفقد وضع الدوائر الخدمية والخدمة المقدمة من أجل تغيير الصورة النمطية التي أخذت في المرات السابقة حول النواب والكتل المكونة للأكثر عددا.

واعتبر السعيدي ان الظروف والمتغيرات تتطلب ان يكون العراق ساحة للتلاقي السياسي مبينا ان المرشح لرئاسة الجمهورية هو شأن كردي ومن المعتقد ان يتم توصلهم الى مرشح توافقي منوها الى أن البداية الطيبة تعطي نهاية طيبة وجلسة اليوم ستعدل الصورة.

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المرشحين البدلاء لعضوية مجلس النواب عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد دعا الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الخميس، دون بيان أسبابها لاسيما وانها تعقد خلال العطلة التشريعية، لكن النائب عن كتلة دولة القانون محمد الصيهود، كشف، في وقت سابق بان "الإطار التنسيقي تقدم بطلب من 50 توقيعاً الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية طارئة لترديد القسم للنواب الجدد".

وتوقع عضو تحالف قوى الدولة الوطنية، سعد اللامي، اضافة 44 مقعداً برلمانيا الى الاطار التنسيقي من مقاعد البدلاء عن الكتلة الصدرية.

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