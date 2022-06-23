الناتو يرفض منح اعتماد لمراسلي 'نوفوستي' لتغطية قمة الحلف

العالم ـ أوروبا

وقالت الخدمة: "أكتب إليكم لإبلاغكم بأننا غير قادرين على منحكم الاعتماد لقمة الناتو في مدريد. نعتذر بصدق. لكن لا يمكننا مناقشة أسباب هذا القرار، وهو قرار نهائي ولا يمكن مراجعته".

عند ملء استمارة الاعتماد، كان على جميع الصحفيين تأكيد موافقتهم على حق المنظمين في رفض الاعتماد دون إبداء الأسباب.

وستعقد قمة الناتو يومي 28 و 30 يونيو/حزيران في مدريد. وكما صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في 19 يونيو، سيعلن المشاركون في الاجتماع أن روسيا لم تعد شريكًا في الحلف، بل "تهديدا للسلام والاستقرار". في الوقت نفسه، وكما هو متوقع ، سيعلن قادة الناتو قرارًا بشأن نشر قوات جديدة في أوروبا.