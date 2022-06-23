شاهد.. تصريح نائب عراقي جديد بعد أدائه اليمين الدستورية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، اعرب فياض عن امله الخروج من حالة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وبالتالي اقرار الموازنة.

واوضح فياض ان انعاقد تلك الجلسة جاء بناء على توافقات جميع القوى السياسية والتي كانت حريصة على تشكيل جلسة استثنائية من أجل تشكيل الحكومة والخروج من حالة الانسداد السياسي.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد دعا الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الخميس، دون بيان أسبابها لاسيما وانها تعقد خلال العطلة التشريعية، لكن النائب عن كتلة دولة القانون محمد الصيهود، كشف، في وقت سابق بان "الإطار التنسيقي تقدم بطلب من 50 توقيعاً الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية طارئة لترديد القسم للنواب الجدد".

وتوقع عضو تحالف قوى الدولة الوطنية، سعد اللامي، اضافة 44 مقعداً برلمانيا الى الاطار التنسيقي من مقاعد البدلاء عن الكتلة الصدرية.

وأدى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية، اليوم الخميس، اليمين الدستورية داخل مجلس النواب العراقي.



وذكرت الدائرة في بيان، أن "النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية داخل الجلسة الاستثنائية في مجلس النواب".

واضاف البيان، ان "64 نائبا أدى اليمين من اصل 73، بينما لم يحضر 9 نواب من البدلاء".

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحضور 202 نائب.

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