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الرئيس الصيني يوجه دعوة رسمية الى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للمشاركة والفاء كلمة في قمة مجموعة بريكس ودول بريكس بلس

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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الرئيس الصيني يوجه دعوة رسمية الى الرئيس الايراني للمشاركة في قمة بريكس