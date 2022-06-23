حادثة ضرب عمال سوريين في لبنان.. 'القوات' تنكر علاقتها والمستقبل يندد

العالم - لبنان

واصدر حزب القوات (يرأسه سمير جعجع) بيانا قال فيه أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بفيديوهات تُظهر اعتداءات بالضرب على مجموعة من العمال اللبنانيين والسوريين في منطقة العاقورة شمال شرق بيروت.

واضاف البيان "حاول بعضهم، كالعادة، استغلال هذه الحادثة بالتصويب على القوات اللبنانية التي تنفي جملة وتفصيلاً أي علاقة لها بهذه الحادثة المستنكَرة".

وأشار إلى أنّ "حقيقة الأمر أنّ أحد أصحاب البساتين والذي صدف أنّه من المنتسبين إلى حزب القوات اللبنانية، وعلى أثر خلاف حدث بينه وبين هؤلاء العمال، قام بما قام به من تصرُّف مُستهجَنٍ ومُستَنكَرٍ"، على حد قوله.

وتابع: لذلك:

أولاً، تطالب القوات القوى الأمنية والقضائية المعنية باستكمال التحقيقات حتى النهاية.

ثانيًا، تعلن القوات تعليق انتساب المواطن (ش. ط.) حتى انتهاء التحقيقات الرسمية وتحديد المسؤوليات، موضحة أنّ بالمقابل ستدّعي القوات على كلّ مَن يزجّها كحزب ومؤسسة في هذا الحادث الفردي المستهجَن والمرفوض.

وفي السياق اشار الأمين العام لـتيار المستقبل أحمد الحريري، إلى أنّ ما شاهدناه في مجدل العاقورة بحقّ أبناء عكار والأخوة السّوريّين، أشبه بأفعال "داعش".

وطالب، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، المعنيّين بـالمحاسبة السّريعة، كي يكون مرتكب هذا الفعل الدّنيء عبرة لمن تسوله نفسه الاعتداء على كرامة النّاس وتعذيبهم بوحشيّة، مثمّنًا جهود أهالي المنطقتين في تهدئة النّفوس وقطع دابر الفتنة.