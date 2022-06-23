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المجلس الرئاسي الليبي يدشن مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة

المجلس الرئاسي الليبي يدشن مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

دشن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، المرحلة الأولى من مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة، للإسراع إلى إنهاء الفترة الانتقالية والسعي إلى إجراء الانتخابات.

العالم - ليبيا

وقال المنفي، اليوم الخميس، "عقدنا العزم على تدشين هذه المبادرة الجادة في مصالحة وطنية شاملة لكافة أطياف الشعب ونطلق رؤيتنا لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للعدالة وصون الحريات".

وأشار إلى أن الوقت قد آن، لأن يتسامى ويتصالح الليبيون بعد معاناة الفرقة، وآن لكل ليبي وليبية أن يعيش في استقرار.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن بلاده تتطلع لإنجاز مصالحة وطنية حقيقية، تطوي بها صراعات الماضي.

ودعا المجلس الرئاسي لعرض مشروع المصالحة في أقرب وقت، مشددا على أهمية إنجاز هذه المصالح دون تأجيل أو تأخير.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن المجلس فتح باب الحوار حول المصالحة، وكلف لجانا لمتابعة ذلك، واستنتجت أن المصالح هي الطريق الأقصر لإنهاء النزاع والخلاف وحقن الدماء.

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