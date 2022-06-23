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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: تركيا و"إسرائيل" بدأتا العمل على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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