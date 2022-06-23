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بوتين: الغرب بواسطة الآلية المالية يحمل العالم مسؤولية أخطائه الاقتصادية

بوتين: الغرب بواسطة الآلية المالية يحمل العالم مسؤولية أخطائه الاقتصادية
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المحاولات الأنانية للغرب لنقل أخطائه في الاقتصاد الكلي إلى العالم أدت إلى أزمة لا يمكن التغلب عليها إلا بالتعاون الصادق والمتبادل المنفعة.

العالم ـ روسيا

وجاء ذلك في كلمة الرئيس الروسي في قمة "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) التي عقدت اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو. وأشار إلى أن الغرب يلقي على كاهل العالم أعباء أخطائه الاقتصادية متسلحا بآليات مالية.

وقال بوتين: "فقط على أساس التعاون الصادق ومتبادل المنفعة يمكننا البحث عن طرق للخروج من حالة الأزمة التي تطورت في الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الفردية (الغربية) والتي انتشرت في الواقع باستخدام الآليات المالية، في الواقع ينقل (الغرب) أخطاءه في سياسة الاقتصاد الكلي إلى العالم بأسره".

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن هيبة دول "بريكس" على المسرح العالمي تتزايد باستمرار، ويرجع ذلك إلى الإمكانات الاقتصادية والسياسية والبشرية لدول المجموعة، التي تضم روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا.

وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته في أهمية قيام دول مجموعة بريكس في تطوير مسار موحد وإيجابي نحو تشكيل نظام متعدد الأقطاب حقيقي للعلاقات بين الدول على أساس معايير القانون الدولي المعترف بها عالميا والمبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه يمكن التعويل على الدعم من العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة. كما أعرب عن ثقته في أن القمة ستكون ذات مغزى ومثمرة وأن القادة سيكونون قادرين على تبادل وجهات النظر حول أهم المشاكل العالمية والإقليمية.

وأكد أن روسيا مستعدة لمواصلة تطوير التعاون الوثيق متعدد الأوجه مع جميع الشركاء في المجموعة والمساهمة في تعزيز دورها على الساحة الدولية.

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