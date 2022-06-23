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باشاغا: انتهت خارطة الطريق الأممية وحان الوقت لحوار ليبي- ليبي

باشاغا: انتهت خارطة الطريق الأممية وحان الوقت لحوار ليبي- ليبي
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا انتهاء خارطة طريق الأمم المتحدة  دون نجاح مشددا على أن الوقت قد حان لحوار ليبي ليبي.

العالم- ليبيا

وأعرب باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ (خارطة الطريق نحو التعافي) مؤكدا الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة أعربت عن أسفها لأن العديد من المعالم البارزة في خارطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي تم تبنيها في تونس في نوفمبر 2020 ، قد ضاعت على مدار عام 2021 ، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق حددت انتهاء صلاحية المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، أي اليوم، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول ذلك الوقت، وهو ما لم يكن كذلك.

وحثت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي داعية إياهم إلى مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا.

وشددت الأمم المتحدة على أن أولويتها في ليبيا هي تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري وقانوني سليم وتوافقي للانتخابات لا تزال الأمم المتحدة على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.

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