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الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير العواودة

الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير العواودة
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال "نادي الأسير" الفلسطيني (جمعية أهلية في رام الله)، الخميس: إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري جديد أربعة أشهر، بحق الأسير خليل عواودة (40 عامًا)، قبل ثلاثة أيام من نفاد مدة أمر اعتقاله الإداريّ الحالي".

العالم _ فلسطين

وكان المعتقل عواودة، قد خاض إضرابًا عن الطعام لـ 111 يومًا؛ رفضًا لاعتقاله الإداري، وعلّقه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري.

يشار إلى ان المعتقل عواودة (40 عاما) من محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة) متزوج وأب لأربعة أطفال، وكان قد أمضى سابقا 12 عاما في سجون الاحتلال، منها خمس سنوات في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2016.

و"الاعتقال الإداري" حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً نحو 650 فلسطينيًّا، من قرابة أربعة آلاف و600 أسير في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

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الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير العواودة

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