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الصحاف: شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق

الصحاف: شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، أن شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق.

العالم - العراق

وحسب موقع "العهد نيوز" قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، إن “إجراءات الخارجية بشأن المهاجرين بدأت منذ شباط الماضي، ولم يثبت لدينا مقتل مهاجرين عراقيين”، مبيناً أن “حالات وفاة حصلت بين المهاجرين العراقيين بسبب بعض الظروف”.

وأضاف أن “أكثر من 3800 عراقي عادوا بشكل طوعي، اذ عملنا على تعزيز العودة الطوعية للمهاجرين”، لافتا إلى أن “شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق”.

وأشار إلى أن “أعداد كبيرة من سمات الدخول لبيلاروسيا منحت بطريقة غير شرعية”.

وتابع أن “شبكات تهريب البشر اتخذت مسالك عبر واجهات للإيقاع بالعراقيين”، مؤكدا أن “ملف المهاجرين العراقيين تصاعد خلال العام الماضي بشكل غريب”.

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الصحاف: شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق

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