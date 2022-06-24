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الجزائر: ٥٠ مليار دولار عائدات نفطية متوقعة نهاية العام الجاري

الجزائر: ٥٠ مليار دولار عائدات نفطية متوقعة نهاية العام الجاري
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجزائر أنه من المتوقع أن يبلغ حجم عائداتها النفطية ٥٠ مليار دولار بنهاية العام الجاري.

العالم - الجزائر

جاء ذلك على لسان مدير مجمع "سوناطراك" الجزائري الحكومي للخدمات النفطية توفيق حكار خلال استعراضه، الخميس، حصيلة المشاريع النفطية المنجزة خلال الفترة الماضية أمام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة تفقدية لولاية وهران (شمال غربي الجزائر).

وأوضح حكار أن حجم صادرات بلاده النفطية بلغ 4ر35 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة 75 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وأشار المسئول الحكومي إلى أن متوسط سعر النفط الجزائري "مزيج الصحراء بلاند" شهد ارتفاعا بنسبة 68 بالمائة في نهاية مايو العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وبخصوص الاكتشافات النفطية الجديدة في بلاده، أكد توفيق حكار أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022 سجلت 35 اكتشافا جديدا للمحروقات، بحجم إجمالي قدر بـ 307 ملايين طن بترول.

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