اللجنة العسكرية اليمنية تسلم الأمم المتحدة ملاحظات مقترح فتح الطرق بتعز

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وأشار المصدر لموقع المسيرة، إلى أن الرد تضمن الاستعداد لفتح الطرق وفقا لمراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى بفتح طريقين فورا، ومن ثم تواصل اللجان النقاش برعاية أممية لاستكمال البقية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.

وأضاف المصدر أن الطريق الأولى تتضمن فتح طريق صالة – أبعر - الصرمين – الدمنة - الحوبان - خط صنعاء، والطريق الثاني طريق لحج-عدن (الشريجة- كرش- الراهدة – الحوبان - خط صنعاء).

وأوضح المصدر أنه بعد إتمام المرحلة الأولى تواصل اللجان النقاش برعاية أممية لاستكمال البقية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.