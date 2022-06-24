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وزير الاقتصاد اللبناني: تجار وافران تتلاعب بالطحين المدعوم

وزير الاقتصاد اللبناني: تجار وافران تتلاعب بالطحين المدعوم
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، امين سلام ، عن تلاعبَ افرانٍ وتجارٍ بالخبزِ المدعوم ويؤكدُ انَ ازمةَ الرغيفِ مفتعلةٌ 100%.

العالم _ لبنان

عندما كنَّا نصور طابوراً للخبز على أبواب الافران، كنا نتسائل لماذا كل هذا الاذلال للناس، أين هو الطحين المدعوم الذي وعدنا به، الى أن بق وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام البحصة ومن دون مواربة في مقابلة للمنار.

وعليه يعتزم سلام مطلع الاسبوع القادم تقديم إخبار الى القضاء بأسماء التجار والافران المتلاعبين بالامن الوطني الغذائي. وعن المطاحن التي أقفل بعضها قسرا بحجة الخوف من عدم تأمين طلباتها.

سلام يعد بحساب قريب للتجار الجشعين، مؤكدا أن لا ازمة قمح في المستقبل بعد وعود تلقّاها من جهات دولية.

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