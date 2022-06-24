بالفيديو.. الافغان يقيمون مراسم عزاء لضحايا الزلزال

العالم – افغانستان

استقبلنا الحاج محمود على باب الخيمة، فقد الرجل 3 من افراد اسرته واصيب 5 اخرون في الزلزال.

يقول داوود ان احد افراد عائلته قضى نحبه هنا وكما ترون هناك ملابس نسائية وهنالك اغراض المنزل، هذا المنزل قد تدمر بشكل كامل من اثر الزلزال الذي اصاب هذه الولاية وخصوصا هذه القرية.

فقدت القرية العشرات من ابنائها في الزلزال وقضى داوود سنوات عمره مهاجرا في دول الخليج الفارسي بلغة عربية متكسرة شرح لنا كيف جمع بصعوبة بعض المال وبنى منزل الاحلام في موطنه لكن جهد سنوات الهجرة دمر في دقائق بالزلزال ولفظ باسرته الى مقبرة القرية.

الحكومة الافغانية تسعى لاحتواء الازمة المستجدة وقد زار الوزراء المنطقة المنكوبة لطمأنة اهلها والتأكيد بان التواصل جار مع منظمات الاغاثة الاقليمية والدولية لتنسيق المساعدات واعداد لائحة بأهم متطلبات المنكوبين.

وفي اطار الاستجابة الفورية لمساعدة المنكوبين ارسلت الجمهورية الاسلامية الايرانية طائرتين محملتين بالمساعدات الانسانية للمتضررين من الزلزال كما وصلت شحنة مساعدات اخرى من باكستان وقطر.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...