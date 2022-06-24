الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد عسكري نيبالي التعاون الثنائي ومهام قوات (الأندوف)

وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد عسكري نيبالي التعاون الثنائي ومهام قوات (الأندوف)
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وفد عسكري نيبالي ضم قائد الجيش برابهو راج شارما ووزير الدفاع كيران راج شارما التعاون الثنائي بين البلدين ودور الكتيبة النيبالية في قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة “الأندوف”.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة "سانا" بأن "أكد المقداد خلال اللقاء أمس الخميس، أن سورية تعتبر وجود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام مهماً ولكنه يجب أن يكون مؤقتاً لأن استقرار المنطقة يتطلب الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تعتبر قرار “إسرائيل” بضم الجولان لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني".

وأشار الوزير المقداد إلى ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين سورية ونيبال في كل المجالات ولاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية.

من جهته أعرب قائد الجيش النيبالي عن شكره للدولة السورية لترحيبها بوجود الكتيبة النيبالية في إطار قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة “الأندوف” مؤكداً التزامها بمهامها في إطار عمل الأمم المتحدة على خطوط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل وبمبادئ احترام سيادة واستقلال سورية.

وأشار قائد الجيش النيبالي إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين معتبراً أن هذه الزيارة خطوة أولى في هذا الإطار.

حضر اللقاء من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين ورانيا الحاج علي مديرة إدارة المنظمات وتميم مدني من إدارة المنظمات ورؤى شربجي من مكتب الوزير ومن الجانب النيبالي أمريت بهادور راج مندوب نيبال في الأمم المتحدة وجنرالات عسكريون آخرون والقنصل الفخري لجمهورية نيبال في سورية ماجد الزايد.

روابط ذات صلة

المقداد: تصريحات تركيا عن إعادة مليون لاجئ سوري "قول حق يراد به باطل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تواصل الجهود لتسوية الأزمة في السودان

المئات يؤدون فجر "هبة الكرامة" في الأقصى

ترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق ممثلا أمميا في ليبيا

الأردن.. إطلاق اسم إيمان إرشيد على قاعة في العلوم التطبيقية

مسؤول ايراني: نتطلع إلى إقامة علاقات متينة مع سوريا

البنك الدولي يخصص ميزانية لمواجهة الجفاف في الصومال