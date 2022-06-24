شاهد.. الأمن التونسي يعتقل رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

العالم – تونس

الشرطة التونسية اعتقلت رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي في سوسىة شرقي البلاد وتم حجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته، فيما رفضت السلطات التعليق على الموضوع.

عائلة الجبالي رجحت أن يكون سبب الاعتقال هو عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها في وقت سابق، وحملت العائلة عبر بيان رئيس البلاد قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن سلامة الجبالي الجسدية والنفسية ودعت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتصدي لما أسمته الممارسات القمعية والتجاوزات اللاإنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور.

فريق الدفاع عن الجبالي الذي التقاه في مركز التحقيق بجرائم الإرهاب في تونس نقل رسالة للمجتمع الدولي والتونسي مفادها أنه لن يجب على أسئلة المحققين وأنه دخل في إضراب عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه لأن اعتقاله جاء لأسباب سياسية بامتياز.

وكانت السلطات اعتقلت الشهر الماضي زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام القضاء بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

وتولى الجبالي رئاسة الوزراء أواخر عام الفين واحد عشر وحتى العام الفين وثلاثة عشر حيث اضطر للاستقالة بعد أزمة سياسية عصفت بالبلاد أعقبت اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.

يذكر أن تونس تشهد أزمة سياسية تتصاعد شدتها مع الاقتراب من موعد استفتاء على دستور البلاد قرر الرئيس قيس سعيد إجراءه رغم رفض المعارضة ووصفها لجميع التحركات السياسية لسعيد بالانقلاب على الثورة.

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