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وسط مواجهات مع الشبان

شاهد بالفيديو.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية في جنين

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اقتحم جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، فيما ندلعت مواجهات مع الشبان في البلدة.

وأوضحت المصادر لموقع فلسطين اليوم، بأن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة برشقها بالحجارة والعبواتا المتفجرة محلية الصنع.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الشبان خلال الواجهات.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها وقراها بشكل شبه يومي، حيث تسعى في كثير من الأحيان لاغتيال مقاومين، أو اعتقال البعض الأخر، فيما يتصدى مقاومو "كتيبة جنين"وشبان المخيم لهذه القوات من بالاشتباكات المسلحة ما يوقع في كثير من الأحيان إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

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