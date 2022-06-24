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رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال

رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس الجمهورية برقية تعزية الشعب الافغاني المسلم يعزي فيها بوفاة عدد من المواطنين الأفغان في حادث الزلزال الاخير وأكد أن إيران حكومة و شعبا تقف إلى جانب افغانستان.

العالم - ايران

ووصف رئيس الجمهورية مقتل عدد من ابناء الشعب الافغاني المسلم في حادث الزلزال بانه مأساوي وحزين وأكد أن ايران حكومة وشعبا تقف إلى جانب افغانستان.

واكد آية الله السيد إبراهيم رئيسي أنه أوكلت مهمة إلى جمعية الهلال الأحمر لتكون فاعلة قدر الإمكان في عملية مساعدة ضحايا الزلزال في افغانستان.

وأضاف رئيس الجمهورية في هذه البرقية: "إن خبر الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل عدد من أبناء الشعب الافغاني كان مفجعًا ومحزنًا. أتقدم بأحر التعازي للشعب الافغاني على هذا الحادث المأساوي ، وأطلب رحمة الله وغفرانه للضحايا."

وقال رئيسي إنني آسف للغاية لأن الاحتلال الأمريكي أعاق منذ سنوات تطوير البنى التحتية في أفغانستان ، مما جعل من الصعب اليوم تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال.

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