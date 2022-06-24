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الحلقة الاخيرة من الفشل السعودي في لبنان

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب السياسي حسان الحسن ان اعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة في لبنان بمثابة اضافة فشل جديد لسياسة السعودية في لبنان.

العالم - خاص بالعالم

وقال الحسن في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم السياسة السعودية في لبنان ترتكز علی محاولة اقصاء حزب الله، فبدأتها بمحاولة تحجيم واقصاء حزب الله وحلفاءه والبيئة الحاضنة له في البرلمان، لكن لم يكتب لها النجاح في هذا المجال.

وأضاف الحسن: كان الفشل الثاني لسياسة السعودية في لبنان، في انتخاب هيئة رئاسة المجلس، فبدی واضحاً ان الأكثرية التي تحدث عنها سمير جعجع لم تتجلی في المجلس.

وأكد ان المحاولة الاخيرة للسعودية كانت محاولة ايصال شخص لرئاسة الحكومة لايتحدث ولايتعاون مع حزب الله ولايشرك حزب الله في تشكيل حكومته. لكنها ورغم طرح اسم نواف سلام، لم تفلح في ايصاله لرئاسة الحكومة.

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