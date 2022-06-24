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خطيب زاده: مزاعم لابيد تستهدف الرأي العام الإقليمي المنحرف عن القضية الفلسطينية والأعمال الإرهابية لقتل الأطفال

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-06-2022

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