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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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خطيب زاده: إن التمسكن المسرحي لهذا الكيان الإرهابي لا يصدقه أحد غيره وإن كان هناك من يدعمه من أجل مصلحة ما يعرف ما مدى خطورة هذا الكيان
خطيب زاده: تركيا تدرك جيدا الادعاءات التي لا أساس لها من قبل الكيان الإرهابي الكاذب والصهيوني ويجب ألا تصمت إزاء اداعاءاته المثيرة للانقسام
خطيب زاده: مزاعم لابيد تستهدف الرأي العام الإقليمي المنحرف عن القضية الفلسطينية والأعمال الإرهابية لقتل الأطفال
خطيب زاده: المزاعم تستهدف الرأي العام الإقليمي المنحرف عن القضية الفلسطينية والأعمال الإرهابية لقتل الأطفال
المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية يعتبر مزاعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي بأنقرة جزءا من مؤامرة تستهدف العلاقات بين البلدين المسلمين
مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور طهران اليوم
الجيش الأوكراني يتلقى الأوامر بالانسحاب من إقليم سيفيرودونيتسك
وزير الصحة الأفغاني: الزلزال أدى إلى دمار أكثر من 10 آلاف منزل بالكامل أو جزئيا
رويترز: استقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أوليفر داودن بعد خسارة حزبه في الانتخابات الفرعية
حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون يخسر انتخابات فرعية لاختيار نائبين جديدين بمجلس العموم البريطاني
خطيب زاده: مزاعم لابيد تستهدف الرأي العام الإقليمي المنحرف عن القضية الفلسطينية والأعمال الإرهابية لقتل الأطفال
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.