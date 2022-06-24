الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي الأسير سائد أبو البهاء

العالم _ فلسطين

واعتقل أبو البهاء في الثالث من فبراير الماضي بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونا قضاء رام الله، وفق حرية نيوز.

وجاء اعتقال أبو البهاء الأخير بعد سبعة أشهر فقط من الإفراج عنه، حيث أمضي 14 شهراً في الاعتقال الإداري.

والأسير أبو البهاء ناشط سياسي، وهو أحد قيادات حركة حماس في رام الله، وكان ناطقاً إعلامياً لها، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات غالبيتها في الاعتقال الإداري، كما اعتقل سياسيا لدى السلطة عدة مرات.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها قرابة 4600 أسير، منهم نحو 500 معتقل إداري، وقرابة 700 أسير مريض، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.