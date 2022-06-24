شاهد.. فشل ثلاثي دولي يؤدي الی صعود ميقاتي

العالم - خاص بالعالم

وقال جورج علم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي لم يعترض علی تكلیف ميقاتي رئيسا للحكومة، دون ان يكون ذلك من منطلق اتفاق عليه.

وأكد ان السعودية تصرفت قبل تكليف ميقاتي كرئيس فريق وابتعد السفير السعودي عن مقولته الشهيرة نحن علی مسافة واحدة من الجميع ولو كان لهذا الثلاثي تدخل جدي لكانوا قد وحدوا المعارضة وتزكية مرشح واحد.

وأوضح علم ان هذا الثلاثي لم يستطع توحيد المعارضة التي تلتقي علی شعارات واحدة وبالتالي لم يفرض رئيساً لهذه المعارضة حتی تسير حتی النهاية.