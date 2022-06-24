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في اعتداء صارخ. مستوطنون يرفعون أعلامًا "إسرائيلية" فوق قبة مسجد كيسان

في اعتداء صارخ. مستوطنون يرفعون أعلامًا
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على رفع علم كيانهم الإسرائيلي فوق مسجد قرية كيسان شرق بيت لحم.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد دون أن يتمكنوا من ذلك، وألحقوا خرابا ببابه الرئيس، ومن ثم صعدوا على سطح المسجد، ورفعوا أعلاما "إسرائيلية".

وتتعرض قرية كيسان إلى اعتداءات متكررة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، حيث يعتدون على المزارعين ورعاة الأغنام، ويمنعون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، ويستولون على مساحات واسعة منها.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، قرية الباذان شمال شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن خمس حافلات للمستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس النبع، حيث قدمت الحافلات من جهة حاجز الحمرا العسكري بالأغوار، ومكث المستوطنون في المنطقة حوالي ساعتين قبل مغادرتهم.

وينفذ المستوطنون اقتحامات لمنطقة ينابيع الباذان بين الفينة والأخرى، حيث يأتون إلى المنطقة إما مشيا على الأقدام من مستوطنة "ألون موريه"، أو بواسطة حافلات من جهة حاجز الحمرا، الأمر الذي تكرر عدة مرات خلال المدة الأخيرة.

وتقيم قوات الاحتلال 199 مستوطنة و220 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يقطن فيها أكثر من 913 ألف مستوطن، منهم 350 ألفًا في شرقي القدس المحتلة، يقترفون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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في اعتداء صارخ. مستوطنون يرفعون أعلامًا "إسرائيلية" فوق قبة مسجد كيسان

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