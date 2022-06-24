تكليف ميقاتي وفشل سياسة ثلاثي دولي في لبنان

العالم - مع الحدث

وقال جورج علم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي لم يعترض علی تكلیف ميقاتي رئيسا للحكومة، دون ان يكون ذلك من منطلق اتفاق عليه.

وأكد ان السعودية تصرفت قبل تكليف ميقاتي كرئيس فريق وابتعد السفير السعودي عن مقولته الشهيرة نحن علی مسافة واحدة من الجميع ولو كان لهذا الثلاثي تدخل جدي لكانوا قد وحدوا المعارضة وتزكية مرشح واحد.

وأوضح علم ان هذا الثلاثي لم يستطع توحيد المعارضة التي تلتقي علی شعارات واحدة وبالتالي لم يفرض رئيساً لهذه المعارضة حتی تسير حتی النهاية.

واعتبر الكاتب السياسي حسان الحسن ان اعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة في لبنان بمثابة اضافة فشل جديد لسياسة السعودية في لبنان.

وقال الحسن في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم السياسة السعودية في لبنان ترتكز علی محاولة اقصاء حزب الله، فبدأتها بمحاولة تحجيم واقصاء حزب الله وحلفاءه والبيئة الحاضنة له في البرلمان، لكن لم يكتب لها النجاح في هذا المجال.

وأضاف الحسن: كان الفشل الثاني لسياسة السعودية في لبنان، في انتخاب هيئة رئاسة المجلس، فبدا واضحاً ان الاكثرية التي تحدث عنها سمير جعجع لم تتجلی في المجلس.

وأكد ان المحاولة الاخيرة للسعودية كانت محاولة ايصال شخص لرئاسة الحكومة لايتحدث ولايتعاون مع حزب الله ولايشرك حزب الله في تشكيل حكومته. لكنها ورغم طرح اسم نواف سلام، لم تفلح في ايصاله لرئاسة الحكومة.

وانتقد المستشار الدبلوماسي الدولي د. وسام شروف، الاصوات الممتنعة الـ47 عند اختيار رئاسة الحكومة معتبراً ان هذه الشريحة من ممثلي الشعب، لم يقدموا أي شئ للبلاد بامتناعهم عن التصويت ولم يسموا احداً لرئاسة الحكومة، في حال كانوا قد صموا اذان اللبنانيين من كثر الوعود التي قطعوها حين الوصول للمجلس.

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https://www.alalam.ir/news/6237768