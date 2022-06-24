تكليف ميقاتي، نهاية فاشلة لسياسة التدخل في لبنان

العالم - ما رأيكم

ويقول كتاب سياسيين ان السياسة السعودية في لبنان ترتكز علی محاولة اقصاء حزب الله، فبدأتها بمحاولة تحجيم واقصاء حزب الله وحلفاءه والبيئة الحاضنة له في البرلمان، لكن لم يكتب لها النجاح في هذا المجال.

ويضيف كتاب سياسيين ان الفشل الثاني لسياسة السعودية في لبنان، كان في انتخاب هيئة رئاسة المجلس، فبدا واضحاً ان الاكثرية التي تحدث عنها سمير جعجع لم تتجلی في المجلس.

ويؤكد كتاب سياسيين ان المحاولة الاخيرة للسعودية كانت محاولة ايصال شخص لرئاسة الحكومة لايتحدث ولايتعاون مع حزب الله ولايشرك حزب الله في تشكيل حكومته. لكنها ورغم طرح اسم نواف سلام، لم تفلح في ايصاله لرئاسة الحكومة.

ويعتقد كتاب سياسيين ان الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي فشل في توحيد المعارضة في لبنان.

ويقول كتاب سياسيين ان الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي لم يعترض علی تكلیف ميقاتي رئيسا للحكومة، دون ان يكون ذلك من منطلق اتفاق عليه.

ويشير كتاب سياسيين الی ان السعودية تصرفت قبل تكليف ميقاتي كرئيس فريق وابتعد السفير السعودي عن مقولته الشهيرة "نحن علی مسافة واحدة من الجميع" ولو كان لهذا الثلاثي تدخل جدي لكانوا قد وحدوا المعارضة وتزكية مرشح واحد.

ويوضح كتاب سياسيين ان هذا الثلاثي لم يستطع توحيد المعارضة التي تلتقي علی شعارات واحدة وبالتالي لم يفرض رئيساً لهذه المعارضة لكي تسير حتی النهاية.

وينتقد مستشارون دبلوماسيون دوليون الاصوات الممتنعة الـ47 عند اختيار رئاسة الحكومة معتبرين ان هذه الشريحة من ممثلي الشعب، لم يقدموا أي شئ للبلاد بامتناعهم عن التصويت ولم يسموا احداً لرئاسة الحكومة، في حال كانوا قد صموا اذان اللبنانيين من كثر الوعود التي قطعوها حين الوصول للمجلس.

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